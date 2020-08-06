Сочи, Краснодарский край, , 10:42 — REGNUM Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела, возбуждённого по факту гибели ребёнка в Краснодарском крае, об этом сообщили в пресс-службе СКР 6 августа.

Бастрыкин дал поручение руководителю следственного подразделения СК России в Краснодарском крае доложить об обстоятельствах преступления и о ходе расследования уголовных дел.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 августа в посёлке Дагомыс в Сочи в гостевом доме, на территории которого находился мини-зоопарк, маленький мальчик пролез через незапертую калитку внешнего ограждения и подошел к вольеру, в котором находились два медведя. Ребёнок подошёл слишком близко к вольеру, медведи напали на него. Мальчик получил тяжёлые травмы, от которых скончался. СКР возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.