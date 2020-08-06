Ижевск, , 10:32 — REGNUM В Удмуртии завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летнего жителя Юкаменского района по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ («Невыплата заработной платы свыше двух месяцев, совершенная из корыстной и иной личной заинтересованности руководителем организации»). Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по региону.

По данным следствия, мужчина являлся генеральным директором сельскохозяйственного предприятия. С ноября 2019 года по май 2020 года он не выплачивал заработную плату восьмерым сотрудникам предприятия. Уточняется, что средства организации он расходовал на личные цели. Общая сумма долга по зарплате составила 101 799 рублей.

В ходе расследования допрошены свидетели и потерпевшие, проведена бухгалтерская экспертиза. Гендиректор вину не признал.

«За совершенное преступление предусмотрено наказание до трех лет лишения свободы», — подчеркнули в управлении.

С утвержденным обвинительным заключением дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 июля текущего года общий объем просроченной задолженности по заработной плате в республике составил 92 тыс. рублей. Зарплату не выплатили 32 сотрудникам республиканских предприятий, работающих в сфере печатания газет. С начала года долги по зарплатам выросли на 21 тыс. рублей или на 29,5%.