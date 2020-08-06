село Подгорное, , 10:32 — REGNUM В село Подгорное Бичурского района Бурятии продолжает прибывать вода. Как сообщает сегодня, 6 августа, канал newbur со ссылкой на «Бичура-инфо», на 9:00 местного времени уровень воды в р. Чикой составлял 356 сантиметров при критическом в 400 сантиметров.

Известно, что в данном населённом пункте проживают 12 человек, но эвакуировали только одну пожилую женщину.

«Остальные жители написали заявление об отказе эвакуироваться. Силой их не могут заставить. Они продолжают ловить рыбу, копать корень. Они этим живут. Жалеют только, что сенокосы, скорее всего, потеряли. Скот перегнали на возвышенность», — пояснил глава поселения МО СП «Топкинское» Сергей Куренков.

По его словам, ситуация осложнилась ещё накануне утром: теперь ходить по улице можно только вброд в резиновых сапогах. Из-за резко прибывшей воды в селе отключили электричество. Подтоплены две квартиры.

Как уже сообщало ИА REGNUM, информация о подтоплении участка нежилого дома в населенном пункте Подгорное в результате подъема уровня воды на реке Чикой поступила спасателям 4 августа. В зоне подтопления были выставлены вешки, производится постоянный мониторинг. Силами местного населения проведено информирование жителей путем подворового обхода.