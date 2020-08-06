Донецк, , 10:35 — REGNUM За минувшие сутки зафиксировано одно нарушение перемирия со стороны украинских силовиков, сообщил 6 августа на брифинге заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР, полковник Эдуард Басурин.

«Боевики 35-й бригады, наплевав на обязательства, взятые украинским руководством, открыли огонь по посёлку шахты 6\7 из стрелкового оружия», — рассказал он.

Басурин подчеркнул, что ВСУ используют перемирие для укрепления своих позиций. Так, были зафиксированы инженерные работы на позициях украинских силовиков в районе населённых пунктов Шумы и Старогнатовка.

Как сообщили представители Народной милиции, 4 августа 2020 года общие небоевые потери украинских силовиков на линии соприкосновения с ДНР и ЛНР составили девять человек.

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