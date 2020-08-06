Донецк, 6 августа 2020, 10:35 — REGNUM За минувшие сутки зафиксировано одно нарушение перемирия со стороны украинских силовиков, сообщил 6 августа на брифинге заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР, полковник Эдуард Басурин.
Басурин подчеркнул, что ВСУ используют перемирие для укрепления своих позиций. Так, были зафиксированы инженерные работы на позициях украинских силовиков в районе населённых пунктов Шумы и Старогнатовка.
Как сообщили представители Народной милиции, 4 августа 2020 года общие небоевые потери украинских силовиков на линии соприкосновения с ДНР и ЛНР составили девять человек.
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