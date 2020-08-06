Владикавказ, , 10:29 — REGNUM В Северной Осетии закончился стрельбой конфликт между посетителями ресторана во Владикавказе. Получил ранения 28-летний местный житель. Подозреваемый в стрельбе задержан и помещен в изолятор временного содержания, сообщили 6 июля в пресс-службе МВД по республике.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» и «Незаконный оборот оружия». Из подробностей расследования стало известно, что инцидент произошел в ночь на 2 августа в одном из ресторанов на окраине Владикавказа. Разгоревшийся на бытовой почве конфликт продолжился в селении Гизель. Один из участников драки применил против своего оппонента огнестрельное оружие.

На место происшествия прибыл находившийся неподалеку патруль ГИБДД. Стрелок, увидев полицейских, выбросил оружие под машину. Его задержали по подозрению в причиненими тяжкого вреда здоровью. Установлено, что 23-летний местный житель уже имел судимость. Теперь ему придется отвечать за содеянное.