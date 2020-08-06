Чебоксары, , 10:23 — REGNUM В Чебоксарах возбуждено уголовное дело в отношении 35-летней женщины, которую подозревают в нападении с ножом на полицейского. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Чувашии.

По данным ведомства, нападение произошло в Чебоксарах 4 августа 2020 года около 7 часов утра возле здания отдела полиции № 2.

«Увидев выходящего из здания сотрудника полиции, она нанесла ему удар ножом в область спины», — говорят правоохранители.

В ведомстве отмечают, что сотруднику полиции оказана медицинская помощь, в настоящее время его жизни ничего не угрожает.

В отношении 35-летней женщины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ («Применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти»). Обстоятельства и мотивы поступка выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2020 года в Чувашии вынесен приговор 34-летнему жителю одного из сёл Шемуршинского района, которого обвиняли в нападении с ломом на полицейского. Суд оштрафовал его на 30 тыс. рублей

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