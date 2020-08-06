Уфа, , 11:02 — REGNUM Врач — эпидемиолог Республиканской клинической больницы (РКБ) им. Куватова признан судом виновным в нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Башкирии. Об этом 4 августа сообщает пресс-служба Октябрьского районного суда г. Уфы.

По сообщению пресс-службы ведомства, суд оштрафовал врача на 25 тысяч рублей.

Отмечается, что нарушения санитарных правил были выявлены во время эпидемиологического расследования Управлением Роспотребнадзора региону.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в РКБ им. Куватова произошла вспышка распространения коронавирусной инфекции. Более тысячи пациентов и медицинских работников были вынуждены находиться на карантине в этом медучреждении.

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