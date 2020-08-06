Бейрут, , 10:19 — REGNUM Граждане Украины — члены экипажа одного из кораблей, находившихся в порту Бейрута во время взрыва, пока что не вышли на связь, заявила председатель наблюдательного совета благотворительной организации «Фонд помощи морякам «Ассоль» Светлана Фабрикант. Об этом сообщило 5 августа издание Strana.ua.

«В порту Бейрута в момент взрыва было два судна с украинскими экипажами. Одно — под флагом Сьерра-Леоне, а второе — Коморских островов, но экипажи там наши», — рассказала она.

По словам Фабрикант, экипаж одного корабля вышел на связь, а второй — нет.

«Со вторым — «Моро Стар» — пока нет связи. Видимо, после ударной волны есть проблемы с интернетом, а на судне и так связь не всегда хорошая. Сутки непонятно, где они сейчас находятся», — добавила представитель фонда.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол Украины в Ливане Игорь Осташ заявил, что при взрыве в столице Ливана незначительно травмировались граждане Украины. Основные их потери носят имущественный характер.

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