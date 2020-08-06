Бейрут, 6 августа 2020, 10:19 — REGNUM Граждане Украины — члены экипажа одного из кораблей, находившихся в порту Бейрута во время взрыва, пока что не вышли на связь, заявила председатель наблюдательного совета благотворительной организации «Фонд помощи морякам «Ассоль» Светлана Фабрикант. Об этом сообщило 5 августа издание Strana.ua.
По словам Фабрикант, экипаж одного корабля вышел на связь, а второй — нет.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол Украины в Ливане Игорь Осташ заявил, что при взрыве в столице Ливана незначительно травмировались граждане Украины. Основные их потери носят имущественный характер.
Читайте ранее в этом сюжете: В результате взрыва в Ливане пострадали граждане Украины — посол Осташ