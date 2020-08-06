Барнаул, , 09:59 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Алтайском крае остается достаточно напряжённой. По данным оперативного штаба региона на 6 августа, общее количество выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 9714 человек. Причём 92 из них добавились за последние сутки.

Из общего количества пациентов 2169 человек больны внебольничной пневмонией (+47 за последние сутки), 3257— ОРВИ (+22 человека за последние сутки). Тяжелобольных — 98 (минус два человека за сутки), на аппарате ИВЛ — 40 (плюс семь человек за сутки).

Не обошлось без новых смертей. За последние сутки произошло пять летальных исходов пациентов с SARS-CoV-2, двое из них умерли от COVID-19. За весь период выздоровели 7774 человека и 236 пациентов скончались.

За последние сутки в крае провели 2886 тестов на коронавирус (на 28 тестов меньше, чем днём ранее).

Как уже сообщало ИА REGNUM, в последние дни на Алтае значительно сократили число тестов на SARS-CoV-2. Если месяц назад в регионе делали почти 4000 исследований на SARS-CoV-2, то 2 августа — всего 1617.

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