Уфа, , 10:10 — REGNUM Дуб стоимостью свыше 730 тысяч рублей незаконно спилили в Самаре. Об этом 5 августа сообщает пресс-служба прокуратуры Красноглинского района города.

По сообщению пресс-службы ведомства, сотрудники прокуратуры выявили факт спила сырорастущего дуба, диаметром 60 см около Красноглинского шоссе п. Мехзавод. Специалисты установили, что сумма ущерба составила свыше 730 тысяч рублей.

В настоящее время по данному факту решается вопрос о возбуждении уголовного дело в отношении неустановленного лица по признакам незаконной рубки деревьев с причинением ущерба в особо крупном размере.

Сейчас стражи порядка устанавливают личность подозреваемого и обстоятельства произошедшего.

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