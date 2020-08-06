Красноярск, , 09:45 — REGNUM За прошедшие сутки в Красноярском крае ликвидировали восемь лесных пожаров на площади 151 га в Богучанском, Кежемском и Эвенкийском районах. Об этом ИА REGNUM сообщили 6 августа в краевом минлесхозе.

В тушении принимали участие 339 человек, 19 единиц техники, 19 воздушных судов. По предварительным данным, возгорания возникли из-за гроз.

На утро 6 августа в Красноярском крае зарегистрировано 16 лесных пожаров на общей площади 267 га — в Богучанском, Енисейском, Кежемском, Туруханском, Тюхтетском и Эвенкийском районах. Бойцы лесного спецназа приступили к тушению. Семь пожаров на площади 168 га локализовано.

Как сообщало ИА REGNUM, на утро 5 августа в Красноярском крае было зарегистрировано 18 лесных пожаров на общей площади 308 га.

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