Петропавловск-Камчатский, , 09:42 — REGNUM В Камчатском крае осудили мужчину, который убил соседскую собаку за то, что она съела его обед, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре региона.

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51-летний житель села Устьевое оставил в подъезде остывать свой обед. Собака соседей съела его. Мужчина задушил животное. Это увидела хозяйка и сообщила в полицию.

Судом он приговорен к исправительным работам на срок один год четыре месяца, 10% заработка будут удержаны в доход государства.

Как сообщало ИА REGNUM, законопроект об обязательной регистрации собак может быть внесен в Госдуму в сентябре, рассказал автор инициативы депутат Госдумы Олег Шеин («Справедливая Россия»).