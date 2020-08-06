Улан-Удэ, , 09:41 — REGNUM Прокуратура Бурятии засомневалась в компетентности кандидата на пост первого заместителя министра экономики Бурятии Эльвиры Дабаевой. В надзорном ведомстве считают, что у женщины должно быть либо экономическое, либо юридическое образование, сообщает «Ариг Ус online» со ссылкой на данные прокуратуры республики.

Там же подчеркнули, что окончательное решение остается за органами власти.

Как уже сообщало ИА REGNUM, о том, что конкурс на замещение должности выиграла Эльвира Дабаева, сообщалось в июне 2020 года. Тем временем в соседнем Забайкальском крае прокуратура обратила внимание на отсутствие профильного образования у главного архитектора Читы Марины Забелиной. Сити-менеджеру Читы Александру Сапожникову и главе города Евгению Ярилову дали всего месяц для того, чтобы её уволить.

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