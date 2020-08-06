Уфа, , 09:39 — REGNUM Пешеход погиб после наезда на него автомобиля в Башкирии. Об этом 6 августа в своем блоге сообщил главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов.

По его словам, ДТП произошло рано утром в Мелеузовском районе. На 1 км южного подъезда к Салавату автомобиль ВИС-234 900, под управлением 20-летнего мужчины, наехал на жителя Салавата 38-и лет.

По предварительной информации, пострадавший переходил дорогу в неположенном месте. Пешеход получил не совместимые с жизнью травмы.

В настоящее время стражи порядка выясняют все обстоятельства произошедшего.

Динар Гильмутдинов также отметил, что за минувшие 24 часа стражи порядка выявили свыше 2200 нарушений правил дорожного движения. Были задержаны 30 нетрезвых водителей.

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