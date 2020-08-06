Астрахань, , 09:18 — REGNUM В Астрахани следователи выясняют обстоятельства гибели 11-летнего ребёнка. На мальчика, игравшего на детской площадке, обрушилась бетонная плита. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

Как полагают следователи, трагедия произошла вечером 5 августа, когда ребёнок играл на детской площадке во дворе одного из домов по улице Яблочкова. Мальчик забрался на металлическую лестницу, прикреплённую к бетонной плите, однако конструкция рухнула. Ребёнок погиб на месте.

Процессуальное решение будет принято по итогам доследственной проверки.