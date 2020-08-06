Новодвинск, , 09:12 — REGNUM За издевательства над детьми бывший воспитатель новодвинского детского сада 32-летняя Елена Пономарева приговорена к обязательным работам. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Архангельской области.

Мировой суд установил, что Пономарева неоднократно брала воспитанников рукой за волосы и с применением силы принудительно усаживала на стул либо отводила их в помещения для раздачи пищи, игровой комнаты, где оставляла одних. Кроме того, в одном случае нанесла девочке удар ладонью по лицу и ущипнула ее за щеку, а в другом — при помощи медицинского шприца залила мальчику воду в ухо.

Приговором суда экс-воспитателю назначено наказание в виде обязательных работ на срок 400 часов с лишением права заниматься педагогической деятельностью на срок 3 года.

Судом также удовлетворены исковые требования прокурора о взыскании с МДОУ «Детский сад «Радуга» компенсации морального вреда в пользу несовершеннолетних в общем размере 120 тыс. рублей