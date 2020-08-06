Самара, , 08:43 — REGNUM 19-летнего мужчину подозревают в покушении на сбыт наркотиков в Самарской области. Об этом 6 августа сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

По сообщению пресс-службы ведомства, в Самаре на ул. Белогородская стражи порядка задержали 19-летнего мужчину, которого подозревают в покушении на сбыт запрещенных веществ. У задержанного были изъяты 105 пакетиков с неизвестными веществами.

Позже эксперты установили, что данные вещества являются наркотиками. Всего было изъято 56 грамм синтетических наркотиков. Стражи порядка считают, что подозреваемый приобретал наркотические вещества через интернет для последующей продажи.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ.

Расследование дела продолжается.

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