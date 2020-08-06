Париж, , 08:42 — REGNUM Французский архитектор Жан-Марк Бонфилс, проживающий в Ливане, где он принимал участие в проектах по восстановлению разрушенных войной зданий, погиб во время взрывов в порту Бейрута (Ливан), сообщает Le Figaro.

«Французский архитектор Жан-Марк Бонфилс погиб в ужасной катастрофе в Бейруте. Я отдаю должное его основной работе, такой как восстановление исторических зданий, разрушенных войной в Ливане. Франция и Ливан едины в печали», — написала министр культуры Франции Розелин Башело в Twitter.

Известно, что президент Франции Эммануэль Макрон отправится с визитом в Ливан 6 августа 2020 года в сопровождении министра иностранных дел страны Жан-Ива Ле Дриана, «чтобы передать послание братства и солидарности».

Как сообщало ИА REGNUM, по данным парижской прокуратуры, начавшей расследование, по меньшей мере 21 житель Франции пострадал во время взрыва в порту Бейрута.

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