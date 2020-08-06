Улан-Удэ, , 08:37 — REGNUM Поиски пропавшего в Бурятии самолёта Ан-2 продолжают осуществлять в Усольском районе Иркутской области. Об этом 6 августа сообщили в пресс-службе Восточного военного округа (ВВО).

«Мониторинг продолжают осуществлять в Усольском районе Иркутской области», — говорится в сообщении.

Отмечается, что беспилотники «Орлан-10» обследовали более 450 кв. км тайги. При этом площадь обследования территории с помощью военного дрона была увеличена.

Напомним, самолёт Ан-2 авиакомпании «Феникс» пропал в Бурятии 19 июля. На его борту находились шесть человек (два члена экипажа и четыре пассажира). Он совершал облёт территории для определения области обработки лесов от тутового шелкопряда.

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