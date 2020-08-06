Ростов-на-Дону, , 08:37 — REGNUM В Ростове-на-Дону в связи с ликвидацией аварии на водоводе пришлось перекрыть проезд по крупнейшей транспортной артерии областного центра — проспекту Михаила Нагибина. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации.

Коммунальная авария произошла 5 августа на водопроводе диаметром Д-200 мм. На месте работает аварийная бригада АО «Ростовводоканал» в составе пяти человек и четырёх единиц спецтехники. Часть жителей микрорайонов Горизонт и Автосборочный из-за порыва остались без воды.

Работы планируется завершить до 10:00 мск 6 августа. При этом автомобилистам, направляющимся в центр города, рекомендуют выбрать альтернативные варианты проезда. Однако стоит учесть, что проспект Нагибина связывает с центром города крупнейший микрорайон донской столицы — Ворошиловский. Здесь проживает, по данным из открытых источников на 2017 год, более 218,4 тыс. человек.