Зеленодольск, Татария, , 08:41 — REGNUM В Татарии Зеленодольская городская прокуратура потребовала от руководства социального учреждения выяснить причины самовольного ухода воспитанника из ГКУ «Социальный приют для детей и подростков «Гнездышко». Об этом информирует пресс-служба республиканского надзорного ведомства.

Происшествие произошло 12 июня текущего года. 12-летний мальчик беспрепятственно покинул приют, а на следующие день его обнаружили у матери и вернули в учреждение. Сотрудники приюта не остановили подростка и не обеспечили надлежащего контроля за поведением воспитанника. В связи с этим в адрес руководителя социального приюта внесено представление с целью устранения нарушений закона и причин, способствовавших им. Двоих сотрудников приюта привлекли к дисциплинарной ответственности.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Липецке возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения 15-летней школьницы, 8 января сбежавшей из ГБУ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, и содействия семейному устройству».

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