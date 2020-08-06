Уфа, , 08:33 — REGNUM Один человек погиб после опрокидывания автомобиля на трассе в Башкирии. Об этом 6 августа сообщил главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов в своем блоге.

По его словам, дорожная авария произошла утром 5 августа в Абзелиловском районе. Автомобиль ВИС, под управлением мужчины 64-х лет, двигался по трассе Чишмы-Языково-Чекмагуш.

По предварительной информации, на 8 км этой дороги машина съехала в кювет и опрокинулась.

Сообщается, что в этом ДТП водитель получил не совместимые с жизнью травмы. А 51-летний пассажир был доставлен в больницу. В настоящее время стражи порядка выясняют все обстоятельства произошедшего.

Читайте ранее в этом сюжете: Четырёхлетний ребёнок получил травмы в ДТП в Ростове-на-Дону