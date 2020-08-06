Ростов-на-Дону, , 08:23 — REGNUM В Ростове-на-Дону произошло ДТП, в котором пострадала четырёхлетняя девочка. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении ГИБДД 6 августа.

Авария произошла около 21:45 мск 5 августа на улице Липецкой. По предварительной информации, виновником ДТП стал водитель Nissan X-Trail. Двигаясь по улице Зоологической со стороны улицы Доватора, он не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем MAN. Затем кроссовер столкнулся со встречным автомобилем ВАЗ-2 104 120, в котором находился ребёнок. Известно, что трагедии удалось избежать, так как девочка была в автокресле.

По факту аварии сотрудники дорожной полиции проводят проверку.