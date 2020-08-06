Москва, 6 августа 2020, 08:20 — REGNUM Сотрудники лесопожарных служб совместно с привлечёнными лицами за последние сутки ликвидировали на территории России 64 лесных пожара на общей площади 524 га. Об этом 6 августа сообщает пресс-служба ФБУ «Аивалесоохрана».
"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки
При этом уточняется, что пожары были ликвидированы на территории Мурманской, Воронежской, Калужской, Московской, Оренбургской, Саратовской, Курганской, Свердловской, Тюменской, Челябинской, Омской и Томской областей, в республиках Крым, Башкирия и Якутия, в Пермском, Алтайском, Красноярском и Краснодарском краях, а также в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах.
Помимо этого, сообщается, что в настоящее время в России насчитывается 103 лесных пожара на общей площади 68 949 га, на которых ведутся работы по их активному тушению.
Кроме этого, указывается, что к тушению лесных пожаров привлечено 2725 человек, 398 единицы техники и 28 воздушных судов. На авиационном мониторинге задействовано 67 воздушных судов.
Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что правительство России выделило Кемеровской области дополнительно 7 млн 716 тыс. рублей на мониторинг лесных пожаров с воздуха и на земле.