Москва, , 08:20 — REGNUM Сотрудники лесопожарных служб совместно с привлечёнными лицами за последние сутки ликвидировали на территории России 64 лесных пожара на общей площади 524 га. Об этом 6 августа сообщает пресс-служба ФБУ «Аивалесоохрана».

"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 05.08.2020 в России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 64 лесных пожара на площади 524 га», — говорится в сообщении.

При этом уточняется, что пожары были ликвидированы на территории Мурманской, Воронежской, Калужской, Московской, Оренбургской, Саратовской, Курганской, Свердловской, Тюменской, Челябинской, Омской и Томской областей, в республиках Крым, Башкирия и Якутия, в Пермском, Алтайском, Красноярском и Краснодарском краях, а также в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах.

Помимо этого, сообщается, что в настоящее время в России насчитывается 103 лесных пожара на общей площади 68 949 га, на которых ведутся работы по их активному тушению.

Кроме этого, указывается, что к тушению лесных пожаров привлечено 2725 человек, 398 единицы техники и 28 воздушных судов. На авиационном мониторинге задействовано 67 воздушных судов.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что правительство России выделило Кемеровской области дополнительно 7 млн 716 тыс. рублей на мониторинг лесных пожаров с воздуха и на земле.