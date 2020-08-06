Пенза, , 08:40 — REGNUM За первое полугодие 2020 года в Пензенской области на 6,2% увеличилось количество зарегистрированных преступлений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как сообщает прокуратура региона, всего за шесть месяцев текущего года зарегистрировано 6866 преступлений. Из них особо тяжких — 326, тяжких — 1613, средней тяжести — 1214, и 3713 преступлений небольшой тяжести.

Увеличились преступления в 23 районах области. Так, в Вадинском районе рост преступности составил 33,3%. Снизились противоправные действия в 10 районах. В городах и поселках городского типа совершено за указанный период 75,4% преступлений из общего количества.

Наибольшее число преступлений против собственности — 48,5%. Также регистрируется рост краж, грабежей, мошенничеств и присвоений. Незаконный оборот наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ возрос на 7,6%. Изъято почти в два раза больше наркотических средств по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Преступлений в сфере компьютерной информации зарегистрировано 2060, в 2019 году — 1413. Самое большое количество противоправных деяний составляют преступления с применением или использованием пластиковых карт, интернета и средств мобильной связи.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Пензенской области сократилось число зарегистрированных разбоев — на 27%, умышленного причинения тяжкого вреда здоровью — на 10%, краж со складов, магазинов и баз — на 33%, квартирных краж — на 28%, хищений транспортных средств — на 6%.

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