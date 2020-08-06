Бишкек, , 08:17 — REGNUM В ходе обстрела со стороны Таджикистана, произошедшего на кыргызско-таджикском участке государственной границы, ранение получил военнослужащий Государственной пограничной службы (ГПС) Киргизии. Об этом 6 августа сообщает пресс-служба ГПС.

Как следует из заявления ведомства, инцидент с применением оружия произошёл 6 августа в местности Эки-Таш Баткенского района Баткенской области. Выстрел по киргизскому пограничнику со стороны Таджикистана был произведён неизвестными лицами, предположительно из охотничьего ружья.

Уточняется, что пограничник получил сквозное ранение руки и ему оперативно была оказана необходимая медицинская помощь.

«Состояние здоровья раненого оценивается как удовлетворительное», — говорится в сообщении пограничной службы.

Отмечается, что для установления обстоятельств произошедшего «в настоящее время проводится встреча пограничных представителей Кыргызстана по Баткенскому направлению и Таджикистана по Исфаринскому направлению».