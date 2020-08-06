Москва, , 08:54 — REGNUM Четвёртый борт МЧС России направлен в Ливан для помощи пострадавшим при взрыве в Бейруте. Об этом сообщает 6 августа пресс-служба МЧС.

В 07:38 мск в Бейрут повторно вылетел Ил-76, который ночью вернулся из Ливана. Ранее в ливанскую столицу уже прибыли более ста российских спасателей, врачей, психологов и кинологов.

«На борту дополнительная группировка отряда «Центроспас» и специальная техника», — сказали в ведомстве ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, российские специалисты развернут в Бейруте госпиталь и будут помогать в разборе завалов. В городе на две недели объявлен режим ЧП.

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