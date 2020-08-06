Тбилиси, , 08:19 — REGNUM Оснований заявлять о причастности Грузии ко взрыву в порту Бейрута нет. Данное заявление 5 августа распространило Агентство морского транспорта Грузии.

В обращении говорится, что груз нитрата аммония, из-за которого предположительно произошел взрыв, был вывезен из Грузии, но ответственность за дальнейшее хранение должны нести его владельцы.

«Связывание в какой-либо форме Грузии с данным инцидентом лишено всяких оснований, поскольку технологии перевозки, обработки и хранения грузов являются компетенцией принимающего государства, а не государства-экспортера», — говорится в заявлении агентства.

В нем также указывается, что 2750 тонн нитрата аммония, которые потом оказались в Бейруте, были погружены в грузинском порту Поти на корабль в 2013 году, а взрыв произошел в 2020 году.

Стоит отметить, что опасный груз в Бейрут доставило судно Rhosus, которое ходило под флагом Молдавии. Судно было арестовано бейрутскими властями из-за того, что его хозяин не заплатил штраф.

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