Бишкек, , 08:13 — REGNUM Один человек получил ранение после стрельбы на киргизско-таджикистанском участке границы, сообщили 6 августа в Государственной пограничной службе Киргизии.

По данным ведомства, в местности Эки-Таш Баткенского района Баткенской области Киргизии неизвестный человек выстрелил с таджикистанской стороны. В результате пограничник получил сквозное ранение руки.

В пограничной службе Киргизии добавили, что ситуация на границе характеризуется как стабильная. В настоящее время проводятся встречи представителей пограничников Киргизии и Таджикистана.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 июня на киргизско-таджикистанском участке границе произошел вооруженный инцидент, в результате которого ранение получил гражданин Киргизии.

Читайте ранее в этом сюжете: На границе Киргизии с Таджикистаном опять стрельба, ранен киргизстанец