Самара, , 08:13 — REGNUM Два человека погибли в результате пожара в частном жилом доме в Самарской области. Об этом 6 августа сообщает пресс-служба МЧС по региону.

По сообщению пресс-службы ведомства, пожар произошел ночью 6 августа в доме в м.р. Красноярский, н.п. Сергеевка. На место по тревоге прибыл 21 огнеборец на шести единицах техники. В течение двух часов пожарные ликвидировали открытое горение на площади 90 кв. метров.

Сообщается, что во время пожара были обнаружены тела двух человек. В настоящее время специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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