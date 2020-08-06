Богота, , 08:08 — REGNUM На посла Чили в Колумбии Рикардо Эрнандеса неизвестными было совершено вооруженное нападение. Об этом 6 августа сообщил на своей странице в соцсети Twitter глава чилийского МИД Андрес Алламанд.

«Я связался с послом в Колумбии Рикардо Эрнандесом, который вчера стал жертвой вооруженного нападения», — говорится в сообщении главы МИЛ Чили.

Также он выразил благодарность одному из сотрудников безопасности колумбийского посла в стране, отразившего данное нападение.

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