Владивосток, , 07:55 — REGNUM Во всех районах Приморья готовятся к удару стихии — приближающийся в регион циклон накроет морское побережье, населённые пункты и крупные города, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства.

Читайте также: В Приморском крае на 6 августа объявили штормовое предупреждение

Синоптики уточнили, что циклон, ожидавшийся в ночь с 5 августа на 6-е, подойдёт с некоторой задержкой. Тайфун HAGUPIT при прохождении над Корейским полуостровом ослаб, превратился в циклон и потерял силу.

Основной удар стихии придётся юг и восток региона. Создан оперативный штаб, проведена расстановка тяжёлой техники для защиты мостов и при необходимости устройства разрывов дорог.

В муниципальных образованиях готова к действию группировка из 4480 человек, 77 плавсредств и 1712 единиц техники, в том числе 216 бульдозеров.

«Должны быть дежурные, которые будут следить за ситуацией по побережью. В случае необходимости нужно сразу направить силы для оказания помощи людям. На боевом дежурстве должны находиться две группы, техника с людьми. Важно своевременно оказать помощь всем нуждающимся», — сказал губернатор Олег Кожемяко.

По мере продвижения тропического шторма 6−7 августа в крае ожидаются дожди с грозами, местами сильные. В южной половине — местами очень сильные, с количеством осадков более 50 мм за 12 часов и менее. Дожди в отдельных районах будут сопровождаться грозами, на побережье постепенно начнёт усиливаться ветер.

Как сообщало ИА REGNUM, МЧС Приморья объявило штормовое предупреждение с 5 по 7 августа.