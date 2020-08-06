Омск, , 07:48 — REGNUM В Омске при столкновении такси с Lexus погибли водитель и обе пассажирки такси. Об этом 6 августа сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Омской области.

Из сообщения ведомства следует, что трагедия произошла около 02:00 на пересечении улиц Бульвар Архитекторов и Ватутина. Сотрудники ГИБДД предварительно установили, что столкновение с легковым автомобилем Lexus RX 350, которым управлял мужчина 1984 года рождения, допустил управлявший легковым автомобилем-такси Datsun on-Do мужчина 1998 года рождения

В результате столкновения водитель автомобиля Datsun и одна из пассажирок, личность которой в настоящее время устанавливается, скончались на месте происшествия. Вторая пассажирка такси, девушка 2001 года рождения позднее скончалась в медицинском учреждении.

Все обстоятельства и причины смертельного ДТП будут установлены в ходе проверки.