Красноярск, , 07:40 — REGNUM Около торговой базы на улице Караульной в Красноярске произошла массовая драка со стрельбой. Видео конфликта появилось в соцсетях.

Предположительно, подрались торговцы, передаёт 6 августа «7 канал». Местные массмедиа сообщают о задержании нескольких человек.

По данным полиции, задержано несколько участников конфликта. Предварительная причина драки — бытовой конфликт из-за ревности. Проводится проверка. Точное количество участников конфликта пока неизвестно.

Также в полиции подчеркнули, что информации об использовании оружия в драке пока нет.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ярославле произошёл конфликт между активистом ЛГБТ и десантниками.

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