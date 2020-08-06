Вашингтон, , 07:26 — REGNUM Предложение о помощи властям Ливана в привлечении средств, проведении экспертизы и разработке плана восстановления ливанской столицы Бейруту направил Всемирный банк, сообщается на сайте организации.

Для этих нужд учреждение готово направить в республику своих специалистов. В заявлении организации также подчеркивается, что банк может оказать Ливану «финансовую поддержку».

Как сообщало ИА REGNUM, 5 августа телеграмму с соболезнованиями в связи со взрывом в порту Бейрута направила премьер-министру Ливана Хасану Диабу канцлер Германии Ангела Меркель.

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