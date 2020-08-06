Иркутск, , 07:24 — REGNUM В Иркутске сегодня утром, 6 августа, в 09:09 местного времени произошло аварийное отключение электроэнергии в Правобережном районе.

Как сказано на странице «Иркутской электросетевой компании» в соцсети «ВКонтакте», под отключение попали дома в районе бульвара Гагарина, переулков Аркадия Сударева, Черемховский, улиц Грязнова, Красноармейская, Лапина, Ленина, Дзержинского, Красного Восстания, 5-й Армии, Желябова, Канадзавы, Горького, Марата, Степана Разина и другие прилегающие улицы.

На месте работает бригада «Южных электрических сетей». Устранить аварию планируют к 12:00 местного времени.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в середине июля после ночного разгула стихии (сильный ветер с ливнями и грозами) в Приангарье было зарегистрировано 26 технологических нарушений на электрических сетях.

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