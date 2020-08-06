Саратов, , 08:47 — REGNUM В столице Саратовской области только за последние сутки стало известно о падении из окон двоих детей. Информацию о несчастных случаях подтвердили в облминздраве.

Первый инцидент произошел в доме №8 на улице Холзунова. Из окна первого этажа выпал трехлетний мальчик. Его состояние медики оценивают как средней степени тяжести.

Второй случай произошел также в четверг, 5 августа. В доме №16 по улице Провиантской в Саратове из окна второго этажа вместе с москитной сеткой выпал полуторагодовалый мальчик на козырек спуска в подвал. Его госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. По предварительным данным, ребенок был дома один.

ИА REGNUM напоминает, 27 июля в центре Саратова в результате падения с высоты погибла 3-летняя девочка. Трагедия произошла в доме №65 по улице Кутякова. Ребенок облокотился на москитную сетку и выпал из окна 8-го этажа. Прибывшая к месту происшествия бригада скорой помощи в течение 30 минут пыталась реанимировать малышку, но все усилия оказались тщетны, девочка от полученных травм скончалась.

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