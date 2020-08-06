Биробиджан, , 06:57 — REGNUM В Еврейской АО из-за дождей сохраняется сложная гидрологическая обстановка на малых и средних реках. Подтопленными оказались приусадебные участки и дороги, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении МЧС.

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Несмотря на то, что прогноз синоптиков о сильных дождях в области 5 августа не оправдался — осадков выпало не так много, от одного до десяти мм, — на малых реках региона фиксируют колебание воды.

«В селе Раздольное оказались подтоплены десять приусадебных участков и шесть участков дорог, а также под водой оказался один участок дороги к дачному посёлку Щукинка в Биробиджанском районе», — уточнили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за возможного ухудшения ситуации на реках Еврейской АО спасатели рекомендовали жителям заранее позаботиться о сохранности своего урожая.