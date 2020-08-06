Иркутск, , 06:38 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация в Иркутской области остаётся напряжённой. Как сообщает сегодня, 6 августа, оперативный региональный штаб, общее число выявленных носителей коронавируса составляет уже 14 381 человек, причём 130 добавились только за последние сутки.

Не обошлось без новых летальных случаев: умерли два пациента с COVID-19 и ещё двое были носителми SARS-CoV-2. Общее число погибших с коронавирусом составляет уже 224 человека.

В инфекционных отделениях стационаров лечатся 780 пациентов, из них 52 человека болеют тяжело. Выздоровели 11 050 человек.

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