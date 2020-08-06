Майами, США, , 06:22 — REGNUM Трое подростков с оружием, пытавшихся скрыться от погони и проникших на территорию поместья президента США Дональда Трампа в Мар-а-Лаго в штате Флорида, задержаны полицейскими, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на источник в полиции.

В момент обнаружения они успели выбросить рюкзак, в котором находились АК-47 и магазин с 14 патронами. Инцидент произошел на прошлой недели.

Полиция заметила подростков в автомобиле в трех километрах от резиденции. Они попытались скрыться, когда увидели полицейских. В ходе погони нарушители покинули машину и, достигнув поместья, попытались там спрятаться.

В полиции отметили, что подросткам сильно повезло, поскольку в Мар-а-Лаго не было президента или его семьи. В противном случае в поместье дежурили бы вооруженные агенты Секретной службы.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года в США была задержана гражданка Китая Цзин Лу, которая пыталась проникнуть в резиденцию американского лидера в Мар-а-Лаго.

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