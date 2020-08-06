Москва, , 06:00 — REGNUM Четвёртый самолёт МЧС России со специалистами Роспотребнадзора и необходимым оборудованием отправился в Бейрут, где произошёл разрушительный взрыв в порту. Об этом 6 августа сообщили в пресс-службе ведомства.

Как уточняется, транспортный самолёт Ил-76 МЧС РФ вылетел из Саратова в Ливан в 04:53. На борту самолёта в пострадавший Бейрут летят 15 специалистов Роспотребнадзора, а также необходимое для развёртывания лаборатории по выявлению коронавируса SARS-CoV-2 оборудование.

Напомним, ранее в МЧС сообщили, что в столицу Ливана в рамках гуманитарной акции будет отправлено пять самолётов для оказания помощи и ликвидации последствий мощного взрыва.

Как сообщало ИА REGNUM, второй самолет МЧС России с оборудование и специалистами на борту прибыл для оказания помощи в столицу Ливана Бейрут. На его борту размещены оборудование и спасатели, которые будут оказывать помощь пострадавшим от мощного взрыва в порту Бейрута.

Читайте ранее в этом сюжете: Второй самолет с российскими спасателями прибыл в Бейрут