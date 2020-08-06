Якутск, , 05:21 — REGNUM В Якутии 6 августа тушат 19 лесных пожаров, девять из них локализованы. Общая площадь, пройденная огнём, составляет 1 880 га, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе минэкологии.

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За прошедшие сутки в зоне обслуживания потушен один пожар в Кобяйском районе. В зоне контроля ликвидировали восемь возгораний. В тушении участвовали 800 человек, 70 единиц техники.

На труднодоступных и удалённых землях лесного фонда действует 103 термоточки на общей площади 255 921 га.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 августа в Якутии тушили 18 лесных пожаров.