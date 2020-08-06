Москва, , 04:31 — REGNUM Второй самолет МЧС России с оборудование и специалистами на борту прибыл для оказания помощи в столицу Ливана Бейрут, сообщает пресс-служба ведомства.

Сообщается, что самолет Ил-76, вылетевший с аэродрома «Жуковский» уже приземлился в ливанской столице. На его борту размещены оборудование и спасатели, которые будут оказывать помощь пострадавшим от мощного взрыва в порту Бейрута.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в столице Ливана уже приземлился первый самолет с российскими спасателями, они уже приступили к развертыванию аэромобильного госпиталя. Всего МЧС РФ планирует отправить пять самолетов, однако не исключено, что группировка российских специалистов в Ливане может быть увеличена.

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