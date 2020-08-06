Китайская Народная Республика, , 04:17 — REGNUM Трое рабочих оказались под завалами и позднее были найдены мертвыми в результате обрушения самодельного дома на угольной шахте в провинции Шаньси на севере Китая, сообщает 5 августа агентство Синьхуа.

Инцидент произошел в 4:23 по местному времени на угольной шахте городе Цзиньчэн. После длительных дождей у самодельного дома размыло стену, которая затем рухнула.

Трое рабочих оказались под завалами и после непродолжительных поисков, были найдены мертвыми около обеда по местному времени 5 августа.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате обрушения склада на северо-востоке Китая погибли десять человек.

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