Находка, Приморский край, , 04:04 — REGNUM Прокуратура Приморья начала проверку по поступившей информации об отравлении детей в одной из гостиниц посёлка Врангель, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства региона.

Читайте также: В мэрии Ярославля назвали причину отравления воспитанников детсада

5 августа стало известно о пищевом отравлении десяти детей, которые проживали в гостинце Врангеля Находкинского городского округа.

Группу детей отвезли в больницу, состояние их здоровья оценивается как удовлетворительное.

«Прокуратура Находки и специалисты Роспотребнадзора начали проверку, в ходе которой будет дана оценка соблюдению требований санитарно-эпидемиологического законодательства в гостинице», — добавили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в мэрии Ярославля назвали причину болезни воспитанников детского сада № 21 — острая кишечная инфекция норовирусной этиологии.