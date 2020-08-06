Биробиджан, , 04:01 — REGNUM Военный следственный отдел Следственного комитета РФ по Хабаровскому гарнизону начал проводить доследственную проверку по факту обрушения моста и травмирования 17 военнослужащих на учениях Минобороны в Еврейской АО, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ведомстве.

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Военные учения проходили в посёлке Тельман с 3 августа. К участию в них был привлечен личный состав 7 отдельной железнодорожной бригады Восточного военного округа.

В среду, 5 августа, военнослужащие возводили комбинированный мостовой переход через Амур. Произошло продольное смещение и складывание пролётов эстакады.

Травмы различной степени тяжести получили 17 участников учений.

Проверка проводится по признакам состава преступления — халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.

Как сообщало ИА REGNUM, обрушение моста произошло на учениях Минобороны в Еврейской АО. Изначально сообщалось о разном количестве пострадавших — 20, 18. РЕН ТВ писало о десяти срочниках, получивших тяжёлые травмы.