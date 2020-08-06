Москва, , 03:50 — REGNUM МЧС России рассматривает возможность увеличение группировки спасателей, прибывший в столицу Ливана Бейрут, пострадавшую от взрыва, заявил глава оперативной группы ведомства Сергей Воронцов в ходе беседы с журналистами.

«Сейчас прибыл аэромобильный госпиталь, который мы разворачиваем. У нас еще пять госпиталей есть, и, если будет необходимость, будет наращиваться группировка МЧС», — заявил он.

Ранее самолетами в Бейрут прибыла группировка российских спасателей. В группу из более чем 100 человек вошли также кинологи с собаками, врачи и психологи. В Бейрут был доставлен и аэромобильный госпиталь.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее МЧС России сообщало о намерениях отправить пять самолетов в Бейрут для оказания помощи в ликвидации последствий взрыва. Первыми в ливанскую столицу прибыла оперативная группа из десяти человек, а также 19 спасателей из отряда «Центроспас».

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