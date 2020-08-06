Москва, , 03:27 — REGNUM Группа неизвестных лиц захватила здание в Крапивенском переулке Москвы, в котором расположен офис для хранения обращений столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК). Об этом 5 августа сообщил журналистам ответственный секретарь комиссии Алексей Мельников.

«Неизвестные лица захватили здание и закрыли в него доступ представителям комиссии», — сказал он.

По словам Мельникова, вход в здание заблокировали «люди крепкого телосложения». На место они прибыли в масках и на машинах с затонированными стёклами, которыми затем перегородили ворота.

Сотрудники полиции, отметил секретарь, не стали предпринимать никаких действий и посоветовали сотрудникам ОНК обращаться в суд «или договариваться».

Добавим, Общественная наблюдательная комиссия занимается контролем за соблюдением прав арестованных и заключенных в следственных изоляторах и колониях.