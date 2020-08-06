Тында, Амурская область, , 03:00 — REGNUM В Амурской области мэр города Тында ввела режим ЧС локального характера. Жители несколько домов остались без водоснабжения, пользоваться канализацией не возможно, а канализационные стоки разлились по улице.

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Авария на сетях водоотведения произошла в домах №13 по ул. Фестивальная, №31, 46 и 47 по ул. Красная Пресня и №21 по ул. Московских Строителей.

«Объявлен режим ЧС локального характера. Гарантирующий поставщик услуги водоотведение — АО «КСБ» приступил к устранению засоров сетей КНС. Просьба к пострадавшим: отпишитесь, пожалуйста, об устранении проблем по вашим адресам. Заранее благодарю за помощь», — написала мэр города Марина Михайлова на своей странице в Instagram.

Как сообщало ИА REGNUM, около 3,5 тыс. человек остались без водоснабжения из-за аварии на водоводе в Краснодаре.