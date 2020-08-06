Карачи, Пакистан, , 02:56 — REGNUM Граната взорвалась на митинге одной из религиозных партий Пакистана в городе Карачи, сообщает газета Dawn со ссылкой на представителей местных властей.

Сообщается, что в результате взрыва пострадали не менее 39 человек. Из них один находится в тяжелом состоянии, остальные получили легкие ранения. Всех пострадавших госпитализировали. В настоящее время причины и обстоятельства произошедшего расследуются.

Отмечается, что митинг был приурочен к годовщине отмены Индией особого статуса штата Джамму и Кашмир. Тогда на территории региона был введен комендантский час.